Янукович: прецедент Косово може підштовхнути ризики в Україні

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає проголошення незалежності Косово “серйозним прецедентом” з можливими небезпечними наслідками.

Про це йдеться у заяві В.ЯНУКОВИЧА, текст якої передано УНІАН прес-службою Партії регіонів.

“Проголошення незалежності Косово без згоди на це Сербії фактично зруйнувало той порядок, який був встановлений в питанні непорушності кордонів після Другої Світової війни. Світ отримав серйозний прецедент із знищення Гельсінських (1975) угод, які давали гарантії непорушності державних кордонів. Це небезпечно і для Європи, і для світу в цілому”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як зазначає екс-прем’єр: “Ми усвідомлюємо, що великі держави завершать процес надання Косово незалежності. Але треба мати на увазі, що це продовжить ситуацію, за якої Балкани будуть залишатися регіоном нестабільності та невизначеності на Європейському континенті. Там відбуваються процеси, до яких виявляють інтерес різні країни та об`єднання. Балкани вкотре можуть стати майданчиком геополітичного суперництва в регіоні”.

При цьому лідер Партії регіонів підкреслює: “Ми так само усвідомлюємо, що прецедент Косово може підштовхнути ті виклики і ризики, які нині, ми знаємо про це, існують для України”.

В цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україні необхідно виступити ініціатором міжнародної конференції, в якій повинні взяти участь високі представники всіх країн світу. “На цій конференції повинен бути вироблений новий порядок гарантій державним суверенітетам. Мають бути напрацьовані нові угоди, які прийдуть на місце Гельсінським, що практично зруйновані Косовським прецедентом”, - заявив лідер Партії регіонів.