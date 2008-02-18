Томенко береться ліквідувати перекоси у Верховній Раді

Народний депутат Микола ТОМЕНКО подав до Верховної Ради законопроект „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” (щодо обмеження термінів перебування народного депутата у складі Верховної Ради та зміни порядку формування виборчих списків).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО зауважив, що нинішній склад парламенту, на жаль, не відображає соціального, регіонального, гендерного та фахового представництва українського суспільства у вищому законодавчому органі. Він нагадав, що, за підрахунками експертів, в парламенті VI скликання майже 61% депутатів проживають у Києві і лише 39% - представники інших регіонів України. Окрім того, у депутатському корпусі нинішньої ВР зменшилася кількість жінок у порівнянні з попереднім скликанням і становить близько 8% від загальної кількості депутатів.

Тому, на переконання М.ТОМЕНКА, одним із пріоритетів діяльності парламенту має стати забезпечення якісного складу ВР та демократизація процедури формування виборчих списків для того, щоб до парламенту потрапляли професійні та авторитетні діячі. Так, у підготовленому законопроекті М.ТОМЕНКО пропонує закріпити норму, в якій йдеться про те, що „не менш ніж половина кандидатів у депутати, що включені до єдиного виборчого списку партії (блоку), повинні бути висунуті регіональними осередками партії (партій, що входять до складу блоку)... До складу кожної чергової десятки єдиного виборчого списку партії (блоку) повинні бути включені не менш ніж п’ять висунутих у такий спосіб кандидатів. Ця вимога не поширюється на першу чергову десятку кандидатів єдиного виборчого списку”.

Для забезпечення демократичності формування списку автор законопроекту пропонує, щоб висунення кандидатів в депутати на з’їзді (зборах, конференції) відбувалося шляхом таємного голосування.

Він нагадав, що нещодавно Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав законопроект М.ТОМЕНКА та Олени БОНДАРЕНКО щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі, у якому пропонується, щоб п’яту частину депутатського корпусу парламенту складали представниці жіночої статі.

Окрім того, М.ТОМЕНКО запропонував обмежити термін перебування народним депутатом - не більше двох скликань Верховної Ради підряд. „Такі зміни у виборчому законодавстві сприятимуть професійному оновленню складу законодавчого органу, а також удосконаленню та демократизації процесу складення партіями чи блоками виборчих списків”, - переконаний народний депутат.