Ющенко зобов`язав начальників ДАІ і ”Кобри” написати заяви на звільнення (доповнена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов’язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника сьогодні власноруч написати заяви про звільнення з посад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку колегії МВС України після того, як голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК розповів про один із випадків на дорозі, свідком якого він став особисто.

Так зокрема, А.ЯЦЕНЮК поінформував присутніх, у тому числі Президента, що минулої суботи він, перебуваючи за кермом автомобіля і не порушуючи Правил дорожнього руху, у супроводі автомобіля управління Державної служби охорони рухався у своїх справах. У якусь мить на автодорозі з’явився джип, який не реагував на сигнали автомобіля супроводження і порушував Правила дорожнього руху. Цей джип, який перешкоджав руху автомобіля А.ЯЦЕНЮКА, прийняв праворуч, після чого було опущено одне з його вікон і особа, яка перебувала у тому автомобілі, показала, за словами А.ЯЦЕНЮКА, «вельми відомий жест», який використовується «в американських кінострічках». Як з’ясувалося пізніше, за кермом джипу перебував заступник начальника спецпідрозділу ДАІ МВС України на прізвище КОЖА, розповів А.ЯЦЕНЮК.

Як зауважив спікер парламенту, це йому вдалося з’ясувати пізніше особисто, оскільки після зупинки водій не пред’явив документів. Також, за інформацією А.ЯЦЕНЮКА, було з’ясовано, що цій особі належать автомобілі «Тойота Лендкрузер», «Міцубісі», «Порш», а безпосередньо джип, з яким «перетнулася» дорога А.ЯЦЕНЮКА, після вищезгаданого інциденту був виявлений на автостоянці, яка належить спецпідрозділу ДАІ «Кобра».

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО, звертаючись до керівників ДАІ зауважив: «Вам ніхто не давав права на таку поведінку…, поведінку, яку демонструє сьогодні управління ДАІ. Вона неприпустима».

Глава держави зауважив, що він особисто ніколи не порушує Правил дорожнього руху. «Я ніколи не пересікаю осьову лінію, зупиняюсь на червоне світло», - сказав Президент.