Президент затвердив склад Національної конституційної ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив персональний склад Національної конституційної ради (НКР).

Відповідний Указ глави держави набирає чинності з дня його опублікування, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Указом «Про склад Національної конституційної ради» від 18 лютого 2008 року В.ЮЩЕНКО затвердив персональний склад НКР у кількості 97 осіб.

Згідно з Указом, головою Національної конституційної ради є Президент України В.ЮЩЕНКО. Секретар Національної конституційної ради - заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК.

Також до складу НКР увійшли: прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан ГАВРИШ, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, заступник глави Секретаріату Президента України – Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України Микола ПУХТИНСЬКИЙ, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, завідуючий Відділом зв`язків з органами правосуддя апарату Верховної Ради України Анатолій СЕЛІВАНОВ, керівник Головної державно-правової служби Секретаріату Президента України Жанна ДОКТОРОВА, представник України у Комісії ООН з прав людини Володимир ВАСИЛЕНКО, директор Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитро ВИДРІН.

Крім того, до складу Національної конституційної ради “за згодою” входять: голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, голова Центральної виборчої комісії, суддя Конституційного Суду України у відставці Володимир ШАПОВАЛ, суддя Верховного Суду України у відставці Віталій БОЙКО, суддя Верховного Суду України у відставці Василь МАЛЯРЕНКО, президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України Борис ПАТОН, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, член Центрального комітету Комуністичної партії України Георгій КРЮЧКОВ. А також, народні депутати України: Віктор ЯНУКОВИЧ, Микола ТОМЕНКО, Микола АЗАРОВ, Дмитро ТАБАЧНИК, Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Олена ЛУКАШ, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Микола КАТЕРИНЧУК, Сергій КІВАЛОВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Сергій ГОЛОВАТИЙ, Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, Роман ЗВАРИЧ, Володимир ЛИТВИН, Адам МАРТИНЮК. Крім того, до складу НКР “за згодою” входять голови декількох облрад, колишні судді Конституційного Суду України, науковці, голови громадських, правозахисних організацій.