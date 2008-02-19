Тарасюк: членство в НАТО коштуватиме Україні 25-30 млн. доларів на рік

"НАТО має інвестиційний фонд, який складається з внесків країн-членів. Польща – країна член НАТО, яка за своїми параметрами наближена до України, хоча за ВВП, звичайно, більша в 3 рази, сплачує свій щорічний внесок у НАТО в розмірі 29 млн. доларів. Ця цифра є результатом участі країни-члена НАТО у різних програмах, і вона вираховується від потенціалу держави та встановлюється шляхом переговорів. За умови вдалих переговорів ця цифра для України може становити десь 25 млн. доларів", - повідомив голова Народного Руху, Голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції, заступник голови фракції НУНС Борис Тарасюк.

За словами політика, «в разі вступу в НАТО Україна щорічно сплачуватиме 25-30 млн. доларів, що в розрахунку на кожного платника податків становить десь 1 долар на рік. Для порівняння, такі потужні країни-члени НАТО як Великобританія, Франція і Німеччина сплачують щорічно членський внесок у розмірі близько 200 млн. доларів. А у нейтральної Швеції військові витрати на рівні 4 млрд. євро в рік або 600 доларів в розрахунку на душу населення. Україна щорічно на "воєнку" витрачає близько 1,78 млрд. доларів. У Польщі ці витрати дорівнюють 100 доларам на душу населення. Можна порівняти, скільки зможе заощадити Україна будучи в Альянсі».

Прес-служба НРУ