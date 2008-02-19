Соціалісти: Ющенко відчуває, що не вийде у фінал

Соціалісти не виключають проведення дострокових виборів до Верховної Ради та Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар політради СПУ, екс-міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО в Полтаві.

За його словами, соціалісти не виключають проведення дострокових виборів, і, найімовірніше, вибори до Верховної Ради будуть поєднані в часі з виборами Президента.

«Імовірність дуже висока. Всі хочуть абсолютного виграшу, і Президент відчуває, що не вийде у фінал з 2-х кандидатів... нині Президент хоче послабити БЮТ і Партію регіонів», - зазначив С.НІКОЛАЄНКО.

На думку С.НІКОЛАЄНКА, "за допомогою блоку НУ-НС Президент намагається створити нову партію під головуванням глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, яка б об’єднала виборців Сходу і Заходу України".