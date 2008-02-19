СБУ упевнена, що Рудьковський кари не мине

Служба безпеки України наполягає, що при затриманні колишнього міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО діяла в межах закону, і має намір в суді навести додаткові дані, що розкрадання державного майна екс-міністром носило небезпечний для країни характер.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ, коментуючи намір адвокатів М.РУДЬКОВСЬКОГО в судовому порядку оскаржити дії СБУ під час затримання екс-міністра.

«Ми зі свого боку використаємо цей судовий процес, щоб довести додаткові аргументи, що розкрадання державного майна здійснювалося в особливо великих розмірах і носило чималий суспільно небезпечний характер», - повідомили у прес-службі.

Коментуючи вчорашнє рішення Апеляційного суду Києва про звільнення М.РУДЬКОВСЬКОГО з-під варти, в СБУ зазначили: «Ми поважаємо рішення суду, оскільки суд є незалежною гілкою влади, але РУДЬКОВСЬКИЙ залишається обвинуваченим у справі про розкрадання державних коштів. Ми впевнені у невідворотності покарання РУДЬКОВСЬКОГО».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу СПУ, адвокати М.РУДЬКОВСЬКОГО вимагатимуть спростування інформації про те, що «затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО спецпідрозділом СБУ відбулося за постановою суду, постановою слідчого і на підставі норм Кримінально-процесуального кодексу України, де нібито і суд, і слідчий зобов’язали СБУ здійснити привід обвинуваченого». Адвокати наголошують, що дана інформація, яка поширювалася речником СБУ, не відповідає дійсності, а за своєю суттю - і чинному законодавству України, оскільки, ст.136 Кримінально-процесуального кодексу передбачає, що привід обвинуваченого здійснюється органами внутрішніх справ за мотивованою постановою слідчого. У постанові суду жодним пунктом, жодним словом не згадано СБУ, а постанови слідчого з цих підстав в матеріалах кримінальної справи немає, зазначається у повідомленні.

18 лютого Апеляційний суд м.Києва ухвалив рішення відмінити ухвалу Печерського райсуду столиці про обрання запобіжним для М.РУДЬКОВСКОГО заходом взяття під варту і ухвалив рішення звільнити його під підписку про невиїзд.