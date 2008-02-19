Фідель Кастро пішов у відставку
11:05, 19 лютого 2008Політика
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49 років при владі
Фідель КАСТРО відмовився від управління країною.
Як передає Reuters, у зверненні до народу Куби, опублікованому в газеті Granma, Ф.КАСТРО розповів, що відмовляється від поста глави Державної ради. Ф.КАСТРО заявив, що «не прагне і не погодиться» на новий термін керівництва країною.
Ф.КАСТРО був при владі на Кубі протягом 49 років. Півтора роки тому, в липні 2006 року, в зв`язку з важкою хворобою й операцією на кишечнику Ф.КАСТРО тимчасово поступився керівництвом країною своєму братові Раулю.
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