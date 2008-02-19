Рудьковський вийшов на волю

Колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколу РУДЬКОВСЬКОГО за рішенням Апеляційного суду м. Києві звільнили з-під варти слідчого ізолятора №13.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар екс-міністра Вікторія БУТЕНКО.

За її словами, М.РУДЬКОВСЬКИЙ залишив приміщення СІЗО об 11.40 і зараз у супроводі адвокатів прямує до клініки «Борис» для продовження лікування.

На запитання, як довго він перебуватиме у клініці, В.БУТЕНКО відповіла, «все залежить від того, що скажуть лікарі. Йому треба в клініку, він не може ходити. Куди ж він піде?».

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

11 лютого Печерський районний суду Києва прийняв рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. Таким чином суддя задовольнив подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити міру запобіжного заходу М.РУДЬКОВСЬКОМУ з підписки про невиїзд на арешт.

За рішенням суду екс-міністр транспорту утримувався у Київському СІЗО №13.

18 лютого Апеляційний суд м.Києва ухвалив рішення відмінити ухвалу Печерського райсуду столиці про обрання запобіжним для М.РУДЬКОВСКОГО заходом взяття під варту і ухвалив рішення звільнити його під підписку про невиїзд.