Тимошенко поїде до Москви і з температурою?
12:56, 19 лютого 2008Політика
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Прем`єр знаходиться на лікарняному
Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко досі хворіє, але свій візит до Росії відміняти не має наміру.
Про це «Обкому» повідомила представник прес-служби БЮТ Наталія Лисова.
Юлія Тимошенко з минулої п`ятниці знаходиться на лікарняному з ангіною. Проте до візиту до Москви, який повинен відбутися через 2 дні, 21 лютого, прем`єр-міністр готується, запевнили в прес-службі.
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