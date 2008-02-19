Тимошенко поїде до Москви і з температурою?

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко досі хворіє, але свій візит до Росії відміняти не має наміру.

Про це «Обкому» повідомила представник прес-служби БЮТ Наталія Лисова.

Юлія Тимошенко з минулої п`ятниці знаходиться на лікарняному з ангіною. Проте до візиту до Москви, який повинен відбутися через 2 дні, 21 лютого, прем`єр-міністр готується, запевнили в прес-службі.