Ющенко не збирається щадити керівництво ДАІ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності змін у керівництві ДАІ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

“Якщо мати керовану законом та правилами ДАІ, необхідно змінювати її керівників, в тому числі підрозділу “Кобра”. Я переконаний, що тут не повинно бути компромісів”, - підкреслив Президент України.

За його словами, система ДАІ повинна оновитися, сюди мають бути приведені люди, які розуміють свій особливий статус – “люди зі зброєю, організовані та чесні”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 лютого, Президент зобов`язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника написати заяви про звільнення з посад.

Про це він заявив на колегії МВС України після того, як голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК розповів про один з випадків на дорозі, свідком якого він став особисто.

Разом з тим міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО попросив Президента не поспішати зі звільненням начальника департаменту ДАІ МВС України С.КОЛОМІЙЦЯ у зв’язку з тим, що останній докладав максимум зусиль для покращення безпеки на дорогах України.