Яценюк пропонує 4 варіанти для виходу з ситуації

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував лідерам фракції підписати нову редакцію політичної угоди щодо розблокування роботи парламенту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР за підсумками наради лідерів депутатських фракцій, що відбулася сьогодні на прохання фракції Партії регіонів.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що загалом пропонується чотири варіанти для виходу з ситуації, що склалася. Першим варіантом, за його словами, є голосування всіх проектів постанов щодо проведення референдуму про вступ України до НАТО.

Другий варіант, вважає голова ВР, голосування за компромісну постанову щодо НАТО, запропоновану спікером, і «яка цілком і повністю відповідає Універсалу національної єдності, що підписаний керівником опозиційної фракції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ».

Третій варіант, наголосив А.ЯЦЕНЮК, полягає в голосуванні постанови щодо розгляду питання про проведення референдуму про приєднання України до НАТО після проведення Бухарестського саміту та перед прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо приєднання України до ПДЧ (за умови прийняття рішення на відповідному саміті Україна-НАТО у Бухаресті).

Четвертим і «єдиним конструктивним виходом» голова Верховної Ради назвав підписання політичної угоди, яка запропонована у новій редакції з урахуванням пропозицій опозиції.

Зокрема, нова редакція політичної угоди передбачає, що будь-які дії парламенту, його органів та посадових осіб, депутатських фракцій у Верховній Раді України будуть здійснюватися виключно на підставі, у межах та в спосіб, визначені Конституцією та законами України, Регламентом Верховної Ради України. Пропонується, що при вирішенні питання про членство України в НАТО виходитимуть із чинного на день підписання цієї Угоди законодавства, зокрема, закону України про основи національної безпеки України та постанов Верховної Ради України № 223-4 від 21 листопада 2002 року і № 158-V від 19 вересня 2006 року. Згідно з проектом угоди, пропонується взяти до відома, що наявність підпису голови Верховної Ради України у листі на адресу Генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору не відображає консолідованої позиції з цього питання конституційного складу парламенту. При цьому передбачається, що позицію парламенту України на міжнародній арені у питаннях набуття Україною членства у НАТО представлятимуть після її попереднього обговорення у Верховній Раді України.

Проектом угоди також передбачається, що змінювати спосіб голосування у Верховній Раді з питань про призначення на посади, згідно з частиною третьою статті 84 Конституції України, можна тільки за наявності взаємної згоди; невідкладно законодавчо врегулювати правовий статус парламентської опозиції; привести закон України про Рахункову палату у відповідність з Конституцією України; у першочерговому порядку розглянути питання, пов’язані із завершенням вступу України до СОТ, що є результатом зусиль політичних сил, представлених у парламенті України; законодавчо забезпечити належну організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

Також проектом Угоди пропонується розпочати пленарні засідання Верховної Ради України відповідно до Календарного плану і передбачити роботу ВР у пленарному режимі в період з 26 лютого до 7 березня 2008 року. Згідно з проектом угоди кожна з депутатських фракцій у Верховній Раді України шостого скликання займатиме виключно конструктивну позицію у питаннях організації та діяльності парламенту і вправі вимагати всіма законними способами виконання цієї політичної угоди іншими її учасниками.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, представники опозиції запропонували включити до порядку денного роботи парламенту розгляд закону про Рахункову палату та унормувати діяльність опозиції через прийняття відповідних змін до Регламенту Верховної Ради України.

«Фракції більшості виявили бажання працювати у такому руслі. Текст нової політичної угоди з урахуванням пропозицій фракції Партії регіонів переданий керівникам фракцій», - сказав А.ЯЦЕНЮК. При цьому спікер наголосив, що всі компроміси запропоновані, і він чекає на рішення і дії, а не на безплідні переговори.

Крім того, голова ВР зазначив, що робота парламенту має відбуватися виключно у спосіб, визначений Конституцією України та Регламентом парламенту.«Вибіркових засідань за бажанням тієї чи іншої фракції не буде, і засідання почнуться тільки у конституційний спосіб, без блокування, за відповідним Регламентом, за розкладом і за порядком денним, який буде затверджений народними депутатами України», - наголосив він.