Яценюку запропонували програму мінімум - відставку

Відставка Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради України могла би стати однією із складових компромісу основних політичних гравців в парламенті.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

За його словами, “програма мінімум могла б полягати в тому, що А.ЯЦЕНЮК як людина, яка фактично не справилась із своїми обов’язками спікера, подає у відставку”. Політолог зазначив, що “найбільш природна ситуація, коли після цього основні політичні гравці домовляються про компроміс, який є можливим”.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що не можна серйозно сприймати політичну угоду, запропоновану політичним силам А.ЯЦЕНЮКОМ. За його словами, в ній пропонується підтвердити, зокрема, що А.ЯЦЕНЮК, по суті, “пішов на порушення, підписавши самостійно “лист трьох” щодо НАТО, а ще дивніше - визнати чинними документи, які і так є чинними на сьогодні”.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що на сьогодні в парламенті не можливе переформатування більшості, оскільки коаліція БЮТ та Партії регіонів неможлива, а коаліція регіоналів з НУ-НС не набере необхідної кількості народних депутатів України, оскільки мінімум 50 депутатів з НУ-НС не підуть в таку коаліцію. За його словами, тому заледве чи можна назвати виваженими позиції деяких політиків, що причиною парламентської кризи є переформатування коаліції.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології вважає, що сьогоднішня криза в парламенті найбільш вигідна Секретаріату Президента, оскільки там усвідомлюють неможливість підтримання основних президентських законопроектів коаліцією. “Президенту України вигідно блокування ВР, оскільки, коли дійде до голосування, зокрема по законопроекту “Про Кабінет Міністрів України”, то з’ясується, що цей закон набирає близько 100 голосів, що означатиме, що “король голий”- наголосив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ. За його словами, і В.ЮЩЕНКО і Секретаріат Президента намагаються “цей момент програшу відсунути якомога далі” і тому зацікавлені в блокуванні роботи парламенту.