Розпочнеться перше засідання Національної конституційної ради

Перше засідання Національної конституційної ради під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться завтра о 10.00.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що В.ЮЩЕНКО виступить на засіданні з програмним виступом щодо бачення підготовки нової редакції Конституції України. Також на засіданні плануються виступи голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра та лідерів парламентських політичних сил.

У зв’язку зі значною кількістю учасників засідання, на протокольну зйомку до Зали державних заходів запрошуються виключно оператори центральних телеканалів (10 осіб).

Після завершення засідання Прес-служба Президента України поширить відео з засідання усім зацікавленим телеканалам.

Представники ЗМІ запрошуються до прес-центру Секретаріату Президента України, де транслюватиметься вступне слово глави держави та виступи інших учасників засідання.

Після завершення заходу, орієнтовно о 12.00, відбудеться брифінг за підсумками засідання.

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