У Балоги нагадують Тимошенко, що за нею боржок

Кабінет Міністрів не врахував більшість пропозицій Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо змін до держбюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ, кажучи про представлені урядом матеріали щодо змін держбюджету.

«Більшість позицій, які відзначав Президент, урядом не враховано або враховано частково», - зазначив він.

Зокрема, за словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, уряд не врахував пропозиції про фінансування НАК «Нафтогаз України», яке за рекомендацією РНБО має становити 5 млрд. грн.

Крім того, уряд лише частково врахував пропозиції Президента про збільшення витрат на потреби національної оборони на 11,5 млрд. грн., тоді як уряд передбачив 1,9 млрд. грн. для Збройних Сил. «Ті програми забезпечення боєздатності, а також завдання, які ставилися перед Збройними силами швидкого реагування, не буде виконано в 2008 році», – заявив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

За його словами, не були враховані також пропозиції глави держави про додаткові фінансові гарантії Державній службі автомобільних доріг у 3,5 млрд. грн., які необхідні для робіт у рамках підготовки до Євро-2012, передбачено лише 1 млрд. грн. за спецфондом.

Уряд, зазначив Р.ЖУКОВСЬКИЙ, не врахував зауваження Президента про достатнє фінансування заходів з розповсюдження українських телерадіопрограм територією України, зокрема в прикордонних областях.