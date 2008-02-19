Блок Литвина висунув 8 умов розблокування Верховної Ради

Парламентська фракція Блоку Литвина пропонує першочергово розглянути у Верховній Раді всі п’ять проектів постанов щодо відносин України та НАТО.

Про це йдеться у переданих УНІАН пропозиціях фракції Блоку Литвина щодо розблокування роботи Верховної Ради, підписаних лідером фракції Володимиром ЛИТВИНОМ.

В.ЛИТВИН вважає, що всі політичні сили повинні визнати неприпустимість подальшої бездіяльності Верховної Ради та невідкладно завершити формування керівного складу парламенту.

Крім того, лідер фракції пропонує утримуватися від будь-яких спроб вносити зміни до Регламенту ВР “під політичний момент”. “Питання з цього приводу можуть пропонуватися на розгляд Верховній Раді лише на основі консенсусу”, – вважає він. При цьому В.ЛИТВИН наголошує, що офіційне й обов’язкове тлумачення регламентних норм є прерогативою виключно Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР.

Фракція Блоку Литвина також пропонує всім парламентським фракціям забезпечити абсолютне виконання частини третьої статті 84 Конституції України, у якій наголошується, що народний депутат особисто голосує на засіданнях парламенту.

На думку фракції, парламент має першочергово розглянути всі п’ять зареєстрованих у ВР проектів постанов з питань взаємин України з НАТО з обов’язковою публічною фіксацією кожним народним депутатом свого персонального ставлення до запропонованих проектів (аналогічно з процедурою голосування за призначення прем’єр-міністра України у грудні 2007 року).

Фракція також вважає за необхідне істотно збільшити кількість пленарних засідань, і затвердити порядок денний сесії на основі політичного консенсусу, заслухати щорічне Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, розглянути проект Програми діяльності уряду.

Крім того, фракція Блоку Литвина пропонує заслухати звіт Кабінету міністрів та Рахункової палати про виконання держбюджету-2007 та про нинішній соціально-економічний стан країни, а також звіт Національного банку України про грошово-кредитну політику держави.

Серед інших пропозицій фракції Блоку Литвина – негайний перегляд законодавчої бази з питань державних закупівель, встановлення для уряду рамкових умов для роботи над проектом закону про внесення змін до закону про держбюджету на 2008 рік.

Фракція Блоку Литвина також пропонує визначити першочерговим завданням ВР реформування системи заробітної плати, як неодмінної передумови розв’язання соціальних проблем в країні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував лідерам фракції підписати нову редакцію політичної угоди щодо розблокування роботи парламенту.

Нова редакція політичної угоди передбачає, що будь-які дії парламенту, його органів та посадових осіб, депутатських фракцій у Верховній Раді України будуть здійснюватися виключно на підставі, у межах та в спосіб, визначені Конституцією та законами України, Регламентом Верховної Ради України. Пропонується, що при вирішенні питання про членство України в НАТО виходитимуть із чинного на день підписання цієї Угоди законодавства. Згідно з проектом угоди, пропонується взяти до відома, що наявність підпису голови Верховної Ради України у листі на адресу Генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору не відображає консолідованої позиції з цього питання конституційного складу парламенту. При цьому передбачається, що позицію парламенту України на міжнародній арені у питаннях набуття Україною членства у НАТО представлятимуть після її попереднього обговорення у Верховній Раді України.

Також проектом Угоди пропонується розпочати пленарні засідання Верховної Ради України відповідно до Календарного плану і передбачити роботу ВР у пленарному режимі в період з 26 лютого до 7 березня 2008 року. Згідно з проектом угоди кожна з депутатських фракцій у Верховній Раді України шостого скликання займатиме виключно конструктивну позицію у питаннях організації та діяльності парламенту і вправі вимагати всіма законними способами виконання цієї політичної угоди іншими її учасниками.