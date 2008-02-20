У БЮТ хочуть зібратися ще раз, але ”не міжсобойчиком”

Фракція БЮТ пропонує політичним силам провести публічний круглий стіл для виходу з парламентської кризи.

Про це на брифінгу у середу заявив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.

"На сьогоднішній день іде руйнація парламентаризму. Наша пропозиція така. Ми звертаємось до всіх політичних сил у понеділок зібрати публічний круглий стіл", - сказав він.

"Ми пропонуємо у понеділок у присутності ЗМІ зібрати публічний круглий стіл, щоб публічно, не кулуарно, не міжсобойчиком, а в рамках п’яти політичних сил домовитись остаточно і у вівторок зайти до розблокованої сесійної зали і проголосувати ті домовленості, яких ми маємо досягти", - додав він.

При цьому Кириленко запропонував на цьому тижні "домовитися про всі речі, щоб у понеділок не було шоу".

"Ми закликаємо не до безплідних кулуарних переговорів, а до публічної дискусії, яка потім повинна вийти на спільне рішення і ми повинні у вівторок зайти до зали... Криза зайшла занадто далеко. Вона загрожує не лише парламентаризму, але й національній безпеці", - сказав він.

Кириленко також спростував чутки про можливість переформатування коаліції, нових парламентських виборів або відставки спікера.

Українська правда