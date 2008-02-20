У НУ-НС бажають Нашій Україні скоріше очиститися від людей Балоги

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК переконаний у міцності демократичної коаліції, незважаючи на вихід з партії “Народний Союз Наша Україна” декількох її членів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Я не бачу загрози коаліції з виходом декількох членів однієї партії”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він аргументував своє переконання тим, що ці народні депутати не заявляли про свій вихід з фракції НУ-НС, що тягне за собою автоматичне позбавлення депутатського мандату.

При цьому Б.ТАРАСЮК висловив думку, що партія «Наша Україна» повинна якнайшвидше очиститись.

«Ми бажаємо нашим партнерам якомога швидше вийти з цієї ситуації, оздоровитися за рахунок виходу тих, хто бажав руйнації цієї партії, хто намагався підпорядкувати партію діям однієї особи в Секретаріаті Президента, хто хотів фактично підпорядкувати собі цю партію, зробити її кишеньковою, а не пропрезидентською», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого шестеро членів НСНУ, з яких п’ятеро народних депутатів, оголосили про вихід з лав партії. Це, зокрема, заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ та народні депутати Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Ігор КРІЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Оксана БІЛОЗІР і Василь ПЕТЬОВКА.