Тимошенко планує провести вечір з Путіним

Тимошенко сьогодні розпочинає дводенний робочий візит до Росії

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні розпочинає дводенний робочий візит до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту глави українського уряду передбачено проведення зустрічі з прем’єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ у вузькому колі та у розширеному складі.

Планується, що сьогодні ввечері Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Згідно з програмою візиту, завтра, 21 лютого, зранку відбудеться робочий сніданок прем’єр-міністра України з головою правління Ощадбанку Росії Германом ГРЕФОМ.

Крім того, завтра Ю.ТИМОШЕНКО планує провести зустріч з керівниками провідних ЗМІ Росії.

Прем’єр-міністр України повернеться до Києва 21 лютого.