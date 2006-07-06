Партія регіонів визначилася, за кого буде голосувати

Фракція Партії регіонів буде голосувати за кандидатуру Миколи АЗАРОВА на посаду голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що фракція визначилась і голосуватиме за свою кандидатуру.

В кулуарах парламенту ходили чутки про те, що сьогодні будуть зібрані бюлетені у фракції Партії регіонів та у фракції КПУ і буде проголосовано за кандидатуру Олеандра МОРОЗА.

За чутками, комуністи проголосували б за кандидатуру О.МОРОЗА в обмін на посаду першого заступника голови ВР.

Нагадаємо, що до бюлетенів для таємного голосування для обрання голова ВР внесено дві кандидатури – О.МОРОЗА та М.АЗАРОВА.