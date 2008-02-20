Соратник Луценка думає, що план Балоги провалиться

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА прагне розширити електоральне поле для Віктора ЮЩЕНКА на майбутніх президентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона», так прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про ймовірне створення нового політичного проекту Главою Секретаріату народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» (депутатська група «Народна самооборона») Олесь ДОНІЙ.

«Ще жодного разу не було такого, щоб президент балотувався на другий термін з одного й того ж електорального поля: їх міняли свого часу і Леонід КРАВЧУК, і Леонід КУЧМА. Тому відбуватиметься розширення і для ЮЩЕНКА. А чи вдасться це зробити БАЛОЗІ – подивимося найближчим часом», – сказав депутат.

На думку О.ДОНІЯ, Секретаріатові Президента все ж не варто забувати про «Нашу Україну», яка, цілком можливо, підтримає В.ЮЩЕНКА на майбутніх виборах.

«Керівник Секретаріату Президента як один із провідних чиновників в апараті ЮЩЕНКА орієнтується на дві речі: збільшення повноважень глави держави та обрання Віктора ЮЩЕНКА на другий термін. Цілком можливо, що Віктор БАЛОГА не сприймає «Нашу Україну» як інструмент, який би допоміг йому в здійсненні цього, і шукає інші», - зазначив депутат.

Водночас О.ДОНІЙ сумнівається, що Главі Секретаріату вдасться “розкрутити” новий політпроект до майбутніх президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого голова Фонду регіональних ініціатив «Гарт», народний депутат від НУ-НС Ігор КРІЛЬ 18 лютого оприлюднив заяву, в якій спростував поширену у ЗМІ інформацію про створення на базі очолюваного ним фонду нової політичної партії.