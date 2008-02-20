У Ющенка назвали ”категорично неприйнятною” позицію Тимошенко

Секретаріат Президента України заявляє про неприйнятність намірів уряду дезавуювати домовленості глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА і Президента Росії Володимира ПУТІНА у газовій сфері.

Про це йдеться у заяві Секретаріату Президента України щодо відносин із Росією у сфері газопостачання.

Ситуація з постачанням газу в нашу країну та розрахунками за спожите паливо перебуває під особистим контролем Президента України Віктора ЮЩЕНКА, наголошується у документі.

У заяві нагадується, що ця тема, серед інших, була предметом обговорення під час робочого візиту глави держави до Москви та переговорів із Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ. Лідери двох держав досягли згоди з низки проблемних аспектів, зокрема, щодо погашення існуючих заборгованостей за використаний газ, і запропонували чіткий порядок двосторонньої взаємодії щодо газопостачання.

Водночас останніми днями засоби масової інформації поширили низку заяв посадових осіб Кабінету міністрів, які свідчать про наміри уряду діяти за іншим сценарієм, аніж це визначено домовленостями між Президентами В.ЮЩЕНКОМ і В.ПУТІНИМ. У зв’язку з цим Секретаріат Президента України вважає за необхідне виступити з додатковими роз’ясненнями, які мають на меті пояснити логіку дій і завдань щодо розв’язання комплексу питань у відносинах із Росією з газової проблематики.

Станом на 1 лютого цього року НАК «Нафтогаз України» заборгував за використаний газ 1 млрд. 450 млн. доларів. Президенти В.ЮЩЕНКО і В.ПУТІН домовилися, що з 14 лютого Україна почне розраховуватися за газ, спожитий з листопада минулого року по січень 2008 року. Глава держави дав чітку директиву: всі платежі з майже півторамільярдного боргу повинні бути закриті в якнайкоротші терміни. При цьому однозначно зафіксовано, що розрахунки за 2007 рік проводяться за тогорічними контрактними цінами.

«Нафтогаз України» минулого тижня в оплату заборгованості перерахував майже 104 млн. доларів. Після окремого розпорядження Президента було направлено додатково ще 178 млн. доларів. Повільні темпи погашення боргу створюють враження про зволікання України з платою по рахунках. Уряд натомість знаходить всілякі причини для виправдання, що кидає тінь на реноме країни як сумлінного партнера у договірних відносинах, вважають у Секретаріаті Президента України. На сьогодні немає жодних вагомих причин, які можуть поставити під сумнів здатність України повністю і своєчасно розрахуватися за газові борги, як того вимагає Президент В.ЮЩЕНКО.

Глави України та Росії домовилися в Москві про початок переходу на прямі, прозорі взаємини між НАК «Нафтогаз України» та «Газпромом». Було доручено негайно розпочати роботу з підготовки договірної бази такої співпраці. Рішення двох Президентів – це відправна точка нового характеру відносин між Україною та Росією у газовій сфері на засадах партнерства, прозорості та взаємної вигоди, без дисбалансів у дотриманні національних інтересів. Практична робота з опрацювання необхідних схем і документів повинна проводитися на урядовому рівні. Кабінет міністрів має невдовзі представити главі держави конкретні пропозиції.

З огляду на викладене непокоять заяви Кабміну про те, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вестиме переговори з російською стороною щодо організації постачання газу в нашу країну «з чистого аркуша». По суті, це означає намір уряду дезавуювати домовленості, досягнуті в Москві Президентами України та Росії. Така позиція неправильна і категорично неприйнятна. Прем’єр-міністр та інші представники уряду зобов’язані діяти виключно в руслі рішень, ухвалених лідерами двох держав.