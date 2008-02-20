Рудьковський не може самостійно пересуватись

Екс-міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ зараз перебуває на медичному обстеженні в клініці “Борис”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив адвокат М.РУДЬКОВСЬКОГО Олексій БОНЮК.

На запитання про нинішній стан здоров’я екс-міністра, О.БОНЮК сказав, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ досі має проблеми з моторикою кінцівок, зокрема, не може самостійно пересуватись.

Також адвокат підкреслив, що після звільнення з-під варти М.РУДЬКОВСЬКИЙ не збирається залишати Україну. Він пояснив, що це категорично заборонено умовами нині чинного щодо нього запобіжного заходу, тобто підписки про невиїзд. О.БОНЮК додав, що залишити кордони держави М.РУДЬКОВСКИЙ може тільки в разі дозволу на це слідчого у справі.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

11 лютого Печерський райсуд Києва прийняв рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. За рішенням суду екс-міністр транспорту утримувався у Київському СІЗО №13.

18 лютого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення звільнити М.РУДЬКОВСЬКОГО під підписку про невиїзд.