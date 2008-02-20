“Біженець” з НСНУ обіцяє, що далі буде значно цікавіше

Один з п’яти народних депутатів України, які вчора заявили про свій вихід із партії “Народний Союз “Наша Україна” в інтерв’ю УНІАНзокрема, сказав, що після оприлюдненої заяви йому вже надійшло п’ятнадцять дзвінків з регіонів. “Людей скуповують, умовляють переходити в іншу партію. І партійне керівництво на це не реагує, - поділився з УНІАН один з “біженців” НСНУ, - Повірте, якби я хотів когось, вибачте за слово, “мочити”, я б кожне слово нашої заяви розшифрував. Бо за кожним словом – велика інформація. Ви думаєте, мені приємно, коли за моєю спиною вирішуються питання, за які я несу відповідальність, а впливати на процес не маю можливості. І сьогодні, вийшовши з НСНУ, я спілкуюся з вами набагато легше”.

Співрозмовник УНІАН, зокрема пообіцяв: “Ми будемо послідовні і сказавши “а”, скажемо “бе”. Повірте, подальші події будуть значно цікавіші – такі, що спрямовані на розбудову...”