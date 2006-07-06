За кандидатуру спікера проголосувала більшість депутатів

Участь у голосуванні за кандидатуру голови Верховної Ради України взяли участь 238 депутатів

Про це УНІАН повідомило джерело в лічильній комісії.

Нагадаємо, що до бюлетенів для голосування за кандидатуру голови ВР було внесено дві кандидатури – Миколи АЗАРОВА (фракція Партії регіонів) та лідера соціалістів Олександра МОРОЗА.