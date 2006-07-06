За кандидатуру спікера проголосувала більшість депутатів
22:44, 06 липня 2006Політика
1176
Про це повідомило джерело в лічильній комісії
Участь у голосуванні за кандидатуру голови Верховної Ради України взяли участь 238 депутатів
Про це УНІАН повідомило джерело в лічильній комісії.
Нагадаємо, що до бюлетенів для голосування за кандидатуру голови ВР було внесено дві кандидатури – Миколи АЗАРОВА (фракція Партії регіонів) та лідера соціалістів Олександра МОРОЗА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter