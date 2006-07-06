За кандидатуру спікера проголосувала більшість депутатів

22:44, 06 липня 2006
Політика
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Про це повідомило джерело в лічильній комісії

Участь у голосуванні за кандидатуру голови Верховної Ради України взяли участь 238 депутатів

Про це УНІАН повідомило джерело в лічильній комісії.

Нагадаємо, що до бюлетенів для голосування за кандидатуру голови ВР було внесено дві кандидатури – Миколи АЗАРОВА (фракція Партії регіонів) та лідера соціалістів Олександра МОРОЗА.

 

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