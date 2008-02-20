Путін приймає Тимошенко в Камінному залі

Президент Володимир Путін приймає у своїй резиденції в Ново-Огарьво прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко. Зустріч проходить у Камінному залі резиденції, передає ІТАР-ТАРС.

Тимошенко приїхала в Ново-Огарьово з будівлі уряду. У складі супроводжуючої її делегації – міністри економічного блоку українського уряду, представники «Нафтогазу України». Російський президент привітав Тимошенко і запропонував почати переговори, оскільки сторонам «є що обговорити».

Під час нинішнього візиту Тимошенко основна увага буде також приділена захисту взаємних інвестицій і економічній взаємодії. «Ми ставитимемо питання по інвестиційному клімату в Україні і по російських підприємствах, які працюють там, але зазнають складнощів», - заявило журналістам джерело в російському уряді, повідомляє Газета.ру.

Проте, за його словами, «російська сторона не має наміру обговорювати газові питання». «Всі домовленості на 2008 рік у нас вже є, діють, «Газпром» і «Нафтогаз України» досягли певних домовленостей, а все що стосується заміни посередників - це справа господарюючих суб`єктів», - додало джерело.