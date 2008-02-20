Ющенко вважає вихід сімох з НСНУ знаком протесту

20:14, 20 лютого 2008
Політика
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Все ще можна переграти?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що семеро політиків вийшли з лав “Народного Союзу Наша Україна” на знак протесту проти порушення домовленості про створення єдиної партії на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам глава держави пояснив, що певна частина політиків з блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, приймаючи це рішення, виходила з того, що не була виконана концептуальна домовленість про створення єдиної партії на базі НУ-НС.

«На жаль, ці питання пробуксовують, кожна сторона, яка бере участь у дискусії, керується своїми аргументами, і певна частина людей, які вбачали в цьому ключовий лейтмотив партійного руху, якраз таким кроком і висловили своє ставлення до цього», - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО не виключає, що найближчим часом відбудеться дискусія з цього питання на найвищому партійному рівні.

«І колеги поміняють свою позицію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого з партії НСНУ вийшов глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, а 19 лютого про вихід з “Нашої України” оголосили заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, народні депутати Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Ігор КРІЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Оксана БІЛОЗІР та Василь ПЕТЬОВКА.

 

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