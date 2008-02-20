Тимошенко з Путіним проговорили три години

Зустріч прем’єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ у Москві тривала три години.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

Згідно з програмою візиту, зустріч мала тривати дві години – з 18.00 до 20.00 за київським часом.

Інші подробиці зустрічі українського прем’єра з російським Президентом поки що невідомі, журналісти були присутні лише на початку зустрічі, коли В.ПУТІН закликав уряд України забезпечити російським і українським інвесторам рівні права для роботи на ринку України.

На завтра у Москві у Ю.ТИМОШЕНКО заплановано ще кілька зустрічей, зокрема, з керівництвом ВАТ “Газпром” та Ощадбанку Росії.