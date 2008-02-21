Голова Ощадбанку Росії в очах Тимошенко шукатиме «зелене світло»

Голова Ощадбанку Росії Герман Греф проведе у четвер зустріч з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко.

«Нам важливо розуміти позицію уряду України, яким уряд України бачить нашу діяльність в Україні», - сказав він за підсумками засідання колегії голів територіальних банків Ощадбанку, додавши, що аналогічну зустріч проводили в Казахстані, і там керівництво країни дало «зелене світло в розвитку банку».

Греф нагадав, що на сьогоднішній день Ощадбанк має два дочірні банки - в Україні і в Казахстані.

Він також повідомив, що на початку березня пройдуть збори акціонерів дочірнього банку Ощадбанку в Україні і Ощадбанк готується до вироблення стратегії своєї діяльності на українському ринку.

«Ми дуже великий банк, щоб пробратися на Україну непомітно», - сказав Греф.

Газета.ру