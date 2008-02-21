Голова Ощадбанку Росії в очах Тимошенко шукатиме «зелене світло»
06:26, 21 лютого 2008Політика
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Триває візит прем`єра України до Москви
|Герман Греф. Фото з сайту G8russia.ru
«Нам важливо розуміти позицію уряду України, яким уряд України бачить нашу діяльність в Україні», - сказав він за підсумками засідання колегії голів територіальних банків Ощадбанку, додавши, що аналогічну зустріч проводили в Казахстані, і там керівництво країни дало «зелене світло в розвитку банку».
Греф нагадав, що на сьогоднішній день Ощадбанк має два дочірні банки - в Україні і в Казахстані.
Він також повідомив, що на початку березня пройдуть збори акціонерів дочірнього банку Ощадбанку в Україні і Ощадбанк готується до вироблення стратегії своєї діяльності на українському ринку.
«Ми дуже великий банк, щоб пробратися на Україну непомітно», - сказав Греф.
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