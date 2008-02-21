Кириленко: якщо пішла гра на нервах - тоді гра на нервах

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО сумнівається, що сьогодні у Верховній Раді відбудеться пленарне засідання.

Таку думку він висловив у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки є імовірним, що після зустрічі голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА з фракціями меншості буде розблоковано роботу парламенту.

«Дуже малоймовірно», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, потрібно проводити наступний етап консультацій за участю лідерів усіх 5 фракцій парламенту.

При цьому лідер фракції БЮТ наголосив, що більш ефективним було би проведення не консультацій лідерів фракцій, а обговорення ситуації, що склалася, виключно у сесійній залі. «Потрібно заходити у залу, хоче хтось цього або не хоче. Але якщо пішла гра на нервах - тоді гра на нервах», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він запевнив, що фракції коаліції більше не допустять того, аби роботу ВР було розблоковано лише на декілька годин для того, щоб ухвалювати тільки ті закони, які вигідні фракціям меншості. «Котик і мишка - це не наша гра. На кону стоїть питання національної безпеки», - заявив він.