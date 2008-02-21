Естонія визнала незалежність Косово
11:59, 21 лютого 2008Політика
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Рішення ухвалили сьогодні
Уряд Естонії ухвалив у четвер рішення визнати незалежність Косово, передає Газета.ru.
За словами міністра закордонних справ Урмаса ПАЕТА, Західні Балкани - одна з пріоритетних областей у єдиній зовнішній політиці і політиці безпеки Європейського Союзу.
Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2008 року парламент Косово одноголосно ратифікував Декларацію про незалежність краю.
Белград визнав акт про проголошення краєм незалежності недійсним і закликав міжнародну співдружність "анулювати його як такий, що суперечить міжнародному праву".
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