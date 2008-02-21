Естонія визнала незалежність Косово

Уряд Естонії ухвалив у четвер рішення визнати незалежність Косово, передає Газета.ru.

За словами міністра закордонних справ Урмаса ПАЕТА, Західні Балкани - одна з пріоритетних областей у єдиній зовнішній політиці і політиці безпеки Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2008 року парламент Косово одноголосно ратифікував Декларацію про незалежність краю.

Белград визнав акт про проголошення краєм незалежності недійсним і закликав міжнародну співдружність "анулювати його як такий, що суперечить міжнародному праву".