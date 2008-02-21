Регіони сплять і бачать, як розвалити коаліцію?

Рада демократичної коаліції заявляє, що деструктивні дії опозиції – Партії регіонів та комуністів – пов’язані виключно з давніми намірами розвалити демократичну коаліцію.

Про це йдеться у заяві Ради демократичної коаліції щодо блокування засідань Верховної Ради фракціями опозиції, розміщеній на офіційному сайті НУ-НС.

“Їхній справжній намір – «переформатувати» коаліцію, щоб продовжити своє перебування у владі, грабуючи український народ”,- зазначається в заяві.

У НУ-НС вважають, що нинішня «псевдоопозиція» намагається у будь-який спосіб завадити демократичній коаліції і сформованому нею уряду виконати передвиборчі зобов’язання. “Це стосується як виконання соціальних ініціатив, так і позбавлення депутатської недоторканості та пільг, чого Партія регіонів особливо не хоче”, - зазначають в НУ-НС.

Рада демократичної коаліції заявляє, що коаліція є монолітною і жодним силам не вдасться її розвалити. Рада демкоаліції вимагає від опозиції припинити протиправні антирегламентні дії і надати можливість коаліції працювати в межах Конституції і регламенту Верховної Ради України.

”Ми готові в першочерговому порядку розглянути і законодавчо закріпити права опозиції, але в той же час, ми не дозволимо займатися подальшою дискредитацією вищого законодавчого органу держави”, - наголошується в заяві.

Демократична коаліція також заявляє про рішучість у повній мірі виконати програму «Український прорив: для людей, а не політиків», яка спрямована на підвищення добробуту українських громадян, та прийняти соціальні законопроекти, які визначені Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та коаліційною угодою як невідкладні.

У заяві також зазначається, що формальним приводом для блокування засідань парламенту стало направлення листа за підписами керівництва України до Генерального секретаря НАТО щодо готовності України приєднатися до Плану дій щодо членства в Альянсі. ”Насправді ж блокування засідань парламенту не мають нічого спільного з направленням листа до Генерального секретаря НАТО, оскільки сам лідер Партії регіонів і колишній прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ виступав за повноцінний вступ України до НАТО вже в 2008 році”, - наголошує демкоаліція.