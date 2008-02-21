Ющенко полетів до Москви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Російської Федерації для участі у неформальній зустрічі глав держав – учасниць СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Президент планує зустрітися з патріархом Московським і Всієї Русі Алексієм II, а також дати інтерв’ю ряду російських ЗМІ, зокрема, телеканалу «Russia Today» та інформаційному агентству РІА «Новости», а також газеті «Время новостей».

22 лютого В.ЮЩЕНКО планує взяти участь у неформальній зустрічі глав держав СНД, яка відбуватиметься у будинку прийомів уряду РФ.

Також між главами держав СНД планується ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема, В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з Президентом Таджикистану Емомалі РАХМОНОМ.