Голова комітету Європарламенту висловився за безвізовий режим із Україною

Європейський Союз має якомога швидше запровадити безвізовий режим із Україною.

Таку думку висловив голова комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Елмар БРОК, повідомляє “Німецька хвиля”.

На переконання Е.БРОКА, на шляху скасування віз для громадян України потрібно зробити кілька кроків. Першим із них має стати успішне запровадження спрощеного візового режиму для окремих категорій мешканців – бізнесменів, журналістів, студентів тощо.

Парламентарій переконаний, що в такому разі візовий обмін стане більш інтенсивним, а Київ та Брюссель отримають необхідний досвід співпраці у цій галузі.

Е.БРОК наводить приклад Росії, яка вже підписала із Євросоюзом угоду про спрощення візового режиму під час саміту Росія-ЄС.

“Нам потрібно подбати про те, щоб Україна не мала протягом довшого часу гірших візових умов, ніж Росія”, - сказав Е.БРОК.

За словами голови комітету Європейського парламенту, незважаючи на побоювання щодо питань безпеки, Київ та Брюссель мають подбати про те, щоб безвізовий режим для громадян України якомога швидше став реальністю.