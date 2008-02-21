Литвин пропонує нардепів-прогульників відправляти з речами на вихід

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН пропонує позбавляти повноважень народних депутатів у випадку неучасті у роботі Верховної Ради протягом місяця без поважних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі фракції Блоку Литвина з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

За його словами, необхідно внести відповідні зміни у закон про статус народного депутата, і фракція готова підтримати таку норму.

В.ЛИТВИН наголосив, що ці зміни мають передбачати, що народний депутат, який не бере участі у роботі ВР впродовж місяця без поважних причин, має «йти на вихід з речами».

В.ЛИТВИН додав: «Там лава запасних велика, і не буде ніяких проблем».

Він також виступає категорично проти внесення змін до Регламенту Верховної Ради України «під політичний момент». Він наголосив, що не підтримує пропозицію щодо внесення змін до Регламенту, згідно з якими парламент голосуватиме лише один день на тиждень.

За словами лідера фракції Блоку Литвина, «у цей день людей звозитимуть, зноситимуть».

В.ЛИТВИН наголосив, що серед найперших питань, які має розглянути Верховна Рада, - послання Президента України, розгляд Програми діяльності Кабінету міністрів України та заслуховування інформації Національного банку України щодо грошово-кредитної політики в державі.

Він також наголосив на необхідності прийняття загальнодержавної програми соціально-економічного розвитку, в якій би не було загальних фраз і побажань «загальнодержавного щастя», а були чітко виписані кроки, які робитимуться в економічній та соціальній сферах.