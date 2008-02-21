Тимошенко ні про що не домовилася, Міллер обіцяє продовження розмови

Голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на зустрічі в Москві не змогли досягти домовленостей щодо деталей російсько-українських газових відносин, переговори будуть продовжені. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ, передає ІТАР-ТАРС.

"Зустріч закінчилася, переговори будуть продовжені", – сказав С.КУПРІЯНОВ журналістам, не уточнивши, коли саме відбудеться наступний раунд.

Як повідомляв УНІАН, урядова делегація України на чолі з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО завершила в Москві переговори з керівництвом російського ВАТ «Газпром». Переговори тривали п`ять годин.

Запланований в "Газпромі" брифінг прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО був скасований. Одразу після закінчення переговорів урядова делегація попрямувала в аеропорт, звідки вилітає до Києва.

Раніше прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА заявляла, що урядова делегація України на чолі з прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО має намір сьогодні домовитися з російським ВАТ «Газпром» про врегулювання заборгованостей за спожитий в 2007 році газ.

«Українська делегація налаштована на те, щоб продовжувати сьогодні переговори доти, доки не буде врегульований борг», - підкреслила М.СОРОКА.