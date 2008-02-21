Тимошенко визнала борги України: у доларах, у газі та ”в натурі”

Уряд у найближчі декілька днів погасить заборгованості перед «Газпромом» за спожитий газ у жовтні-грудні 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після повернення до Києва з Росії, де вона перебувала з робочим візитом.

«Перше, що ми зробили, – врегулювали останні місяці попереднього року, завтра ми приймемо відповідну постанову, і вже через декілька днів ми розрахуємося за попередній уряд по боргах за природний газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що сьогодні в ході переговорів із керівництвом російського ВАТ «Газпром» «з`ясувалося, що проблеми, створені «РосУкрЕнерго» і «УкрГазЕнерго», істотно глибші, ніж припускав уряд».

«Борги, на жаль, не тільки в доларах США вимірюються й перевищують уже півтора мільярда доларів, але вони вимірюються ще певними обсягами газу за попередні періоди, які були спожиті «УкрГазЕнерго», «РосУкрЕнерго», виведені з балансу України, й Україна, окрім реальних грошей, заборгувала ще мільярди кубічних метрів газу, які зобов`язана повернути в натурі», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, заборгованість України в натуральному вимірі становить близько 4 млрд. кубічних метрів газу.

«Масштаб грабежу «РосУкрЕнерго» й «УкрГазЕнерго» ще буде проявлятися на таких, зокрема, зустрічах, які ми сьогодні проводили», - вважає глава українського уряду.

Нагадаємо, як раніше заявляв «Газпром», заборгованість України за поставлений російський газ із 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за поставки газу досяг 1,5 млрд. дол.

З 14 лютого НАК «Нафтогаз України» в робочому режимі почала процедуру погашення боргу за спожитий у 2007 році газ.