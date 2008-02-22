Тимошенко пропонувала Газпрому доступ до української труби?

Переговори прем`єр-міністра Юлії Тимошенко з главою "Газпрому" Олексієм Міллером провалилися. Пані Тимошенко запропонувала повернутися до проекту спільного консорціуму з управління газотранспортною системою, а також повністю виключити зі схем постачань газу посередників. Ці пропозиції суперечать домовленостям, досягнутим 12 лютого президентами Росії і України. Тому в "Газпромі" у відповідь нагадали Юлії Тимошенко про те, що Україна винна Росії за газ, поставлений минулого і цього року, повідомляє Комерсант-Україна.

Юлія Тимошенко і Олексій Міллер вчора обговорювали газові відносини Росії і України з 12.00 до 15.30. Джерело видання в українській делегації розповіло, що Юлія Тимошенко запропонувала панові Міллеру відновити роботу "Міжнародного газотранспортного консорціуму з управління українською газотранспортною системою" в обмін на доступ до розробки родовищ газу в Росії і прямі постачання середньоазійського газу в найближчі три роки.

Вперше ідея створення газотранспортного консорціуму з`явилася на переговорах екс-президента України Леоніда Кучми, екс-канцлера ФРН Герхарда Шредера і президента Росії Володимира Путіна в 2002 році. Спочатку сторони домовилися створити чотиристоронній консорціум, запросивши до нього ще Gaz de France або BP. Потім зупинилися на трибічному варіанті – "Газпром", "Нафтогаз" і Ruhrgas. У 2003 році було створено ТОВ "Міжнародний консорціум з управління газотранспортною системою України", в якому по 50% належало "Нафтогазу" і "Газпрому". Проте проект так і не був реалізований через різне розуміння акціонерами функцій даного підприємства.

Прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока вчора розраховувала, що "Газпром" пристане на пропозиції її шефа. "Є настрій не виїжджати звідси, поки не вирішимо всі питання", - говорила вона. Але прем`єр-міністрові довелося покинути Росію без офіційних підсумків переговорів. Заступник глави департаменту з информполитики "Газпрому" Сергій Купріянов уточнив, що переговори продовжаться, але ані термінів, ані учасників не назвав.

Як пояснило інше джерело, знайоме з ходом переговорів, Олексій Міллер зажадав від України виконання усіх домовленостей президентів двох країн від 12 лютого. Йдеться про створення двох СП на паритетних засадах і повернення до 14 березня $1,5 млрд боргу. Крім того, як повідомила після прильоту до Києва сама Юлія Тимошенко, обговорювалося питання про оплату 4 млрд кубометрів газу, поставлених цього року. Суму боргу пані Тимошенко не назвала. Виходячи з вартості середньоазіатського газу для України ($179,5 за тисячу кубометрів) виходить $718 млн., якщо ж це був російський газ (по $320 за тисячу кубометрів) – $1,28 млрд. У "Газпромі" уточнюють, що на російський газ припадає лише частина обсягів.

Якщо домовленості 12 лютого не будуть виконані, Росія збирається негайно перейти до постачань Україні виключно російського газу по $320 за тисячу кубометрів. Перераховані 20 лютого НАК "Нафтогаз України" $178 млн. в рахунок погашення боргу перед "УкрГаз-Енерго" ("Газпрому" в ньому належить 25%) не стали вирішальним аргументом для переговорів. Україна ще винна за минулий рік $717 млн.

Гендиректор компанії Magyar GT Янош Петефі вважає, що "Газпром" не погодиться на пропозицію Юлії Тимошенко доти, доки не з`явиться стовідсоткова упевненість, що з компанією розрахуються за газ і допустять на внутрішній ринок України. Але і в цьому випадку, вважає експерт, у російської монополії не буде необхідності продавати газ за низькими цінами. "Що ж до українських газопроводів, цей об`єкт не настільки важливий, як це було в 2002 році – вже в 2011 році, після запуску російських газопроводів Nord Stream і South Stream, він представлятиме менший інтерес для `Газпрома`", - вважає пан Петефі.