Тимошенко заявляє, що 4 млрд. кубометрів газу - на совісті посередників

З газового балансу України виведено 4 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила вчора прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після повернення до Києва з Москви, де вона перебувала з дводенним робочим візитом.

Прем`єр-міністр зазначила, що під час переговорів з керівництвом російського ВАТ «Газпром» «з`ясувалося, що проблеми, створені «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго», істотно глибші, ніж припускав уряд».

«Борги, на жаль, не тільки в доларах США вимірюються і перевищують уже півтора мільярда доларів, але вони вимірюються ще й певними обсягами газу за попередні періоди, які були спожиті «УкрГаз-Енерго», «РосУкрЕнерго», виведені з балансу України. І Україна, окрім реальних грошей, заборгувала ще мільярди кубічних метрів газу, які зобов`язана повернути в натурі», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, заборгованість України в натуральному вимірі становить близько 4 млрд. кубічних метрів газу.

«Масштаб пограбування «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» ще виявлятиметься на таких, зокрема, зустрічах, які ми сьогодні проводили», - вважає голова українського уряду.

Нагадаємо, раніше «Газпром» заявляв, що заборгованість України за поставлений газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за газ досяг 1,5 млрд. дол.

З 14 лютого НАК «Нафтогаз України» розпочав погашення боргу за спожитий у 2007 році газ.