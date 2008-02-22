Яценюк побачив бажання опозиції зайти в зал

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК позитивно оцінює початок переговорів з парламентськими фракціями щодо розблокування роботи ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з депутатами від фракції "Наша Україна – Народна самооборона".

За словами А.ЯЦЕНЮКА, такі переговори важко було розпочати протягом декількох тижнів. «Але я хотів би зазначити, що я бачу, що у фракцій меншості, які блокують трибуну, з’явилося бажання зайти в сесійну залу», - сказав голова ВР.

При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив, що фракції коаліції не потрібно переконувати в чомусь, оскільки вони завжди були готові до конструктивної роботи.

Спікер також наголосив, що він виступає категорично проти імітації роботи парламенту. «Це коли зібрались на годину, щось там вирішили і розбіглися, для того, щоб знову відновити тридцятиденний термін», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК запевнив, що робота парламенту буде базуватися виключно на календарному плані.

А.ЯЦЕНЮК вкотре наголосив, що єдиним виходом із парламентської кризи є проведення консультацій лідерів фракцій у понеділок і підписання політичної угоди. Він поінформував депутатів від НУ-НС, що до тексту політичної угоди свої пропозиції вже надіслали фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та БЮТ.

При цьому, наголосив голова ВР, фракція КПУ єдиним виходом із ситуації називає проведення референдуму щодо НАТО.

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що під час вихідних днів буде напрацьований текст політичної угоди і на наступному тижні робота ВР буде розблокована.