Третьяков знає, навіщо Балога наступає на граблі

«Не один глава Секретаріату, який приходив до Віктора Ющенка, пропонував ідею створення нової партії. Всі вони, до речі, у минулому – члени СДПУ(о). І Віктор Андрійович як дуже демократична людина всім відповідав: «Хочеш створювати? Йди – створюй». Чому президент має комусь перстом указувати, створювати або не створювати?», - так нардеп від НУ-НС Олександр Третьяков в інтерв`ю «Профилю» прокоментував припущення про те, що ідея створення нової партії «під» Президента Віктора Ющенка належить особисто главі його Секретаріату Віктору Балозі.

«Це особиста справа Віктора Івановича (ініціатива створення нової партії – ред.). Я не вірю в партію, яка створюється вертикально, – зверху вниз. Зверху вниз можна створювати тільки виконком партії», - підкреслив Третьяков.

Політик нагадав, що «вже були «Злагоди» штучні, НДП, СДПУ(о) – я не вірю в подібні сили. Я категорично проти такого. Є такий старий жарт: чому українці кожного разу наступають на граблі? – перевіряють, вкрали їх чи ні. Якщо ще раз хтось хоче випробувати долю і спробувати створити партію зверху вниз, командуючи з Банкової, то я на 100% упевнений – це не політика Віктора Ющенка, публічно проголошена ним у 2004 році».

Разом з тим Третьяков не вірить і в те, що створення «партії Балоги» призведе до розколу усередині Партії регіонів і Нашої України (припускають, що цілі групи депутатів і видних членів партій перейдуть до лав нової політичної сили).

«Я не вірю в розкол Партії регіонів. Вона – монолітна, як і «Наша Україна», - підкреслив Третьяков.