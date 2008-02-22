Черновецький привітає Ющенка не просто, а від душі

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що має намір привітати Президента України Віктора ЮЩЕНКА з днем народження не просто як державний чиновник, а «від душі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, як він збирається привітати В.ЮЩЕНКА з днем народження 23 лютого.

«Що стосується дня народження Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА, то не підлягає обговоренню, що це вимагає привітання. Я знаю ЮЩЕНКА Віктора Андрійовича, мабуть, років 20, і завжди його вітав з днем народження. І він мене вітав з днем народження. Я робитиму це від душі», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У той же час він додав, що «в принципі, є й правила державного чиновника».