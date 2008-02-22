Путін надіслав Ющенку «газовий» лист

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслює, що сьогодні є всі підстави розрахуватися з боргами за російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час підходу до преси, в московському аеропорту «Внуково».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні отримав листа від Президента Росії Володимира ПУТІНА, в якому йшлося передусім про розрахунки за газ. Глава держави наголосив, що не бачить жодних перешкод для розрахунку за отриманий Україною газ. «Кошти для цього є», - сказав Президент.