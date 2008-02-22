Тимошенко зустрілася з японською «Радою мудреців»

Україна зацікавлена у розширенні співпраці з японськими компаніями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, на цьому наголосила прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з представниками Японської Федерації бізнесу “Кейданрен” (Рада мудреців).

“Україна зацікавлена у використанні передових японських технологій в усіх сферах”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр привітала проведення сьогодні у Києві першого спільного засідання Комітету ділового співробітництва між Україною та Японією і висловила сподівання, що проведення цього заходу надасть нового імпульсу економічним стосункам двох держав.

Також учасники зустрічі обговорили можливі напрямки майбутньої двосторонньої співпраці.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила про намір уряду забезпечити доступ потужних міжнародних інвесторів, зокрема і японських, до участі у відкритій та прозорій приватизації в таких сферах економіки України як енергетика і комунікації.

Крім того прем’єр поінформувала про зацікавленість уряду у використанні досвіду компаній Японії з будівництва автомобільних доріг та інфраструктури. Така співпраця, на її думку, є актуальною у зв‘язку із проведенням в Україні Євро-2012.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вважає можливою співпрацю з Японією по залученню в Україну нових довгострокових кредитів у державну іпотечну установу для фінансування програм із побудови доступного та якісного житла.

Під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО повідомила представників японського бізнесу, що українська сторона найближчим часом підготує спільні проекти з поглиблення співпраці за окремими напрямками.