У Партії регіонів вважають, що вони дарма пішли на перевибори

Партії регіонів не варто було погоджуватися на дострокові парламентські вибори в 2007 році, заявив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" депутат Верховної Ради від ПР Віктор Тихонов.

За словами депутата, Партія регіонів погодилася на дострокові парламентські вибори в 2007 році, побоюючись силового варіанту розвитку подій.

"Це був компроміс, спровокований боязню повторення ситуації 2004 року. Адже тоді могли не допустити порушення Конституції України, але піти на силовий варіант ніхто не посмів. І в 2007-му вирішальним був цей чинник, - заявив Віктор Тихонов. - Щонайменше, нам, рядовим членам партії, своє рішення лідер пояснив саме так".

Згода ПР на дострокові вибори, за його словами, була наслідком домовленості з президентом України Віктором Ющенком. "Тоді ми дізналися про обіцянку Ющенком, що він востаннє порушує Конституцію", - сказав Віктор Тихонов.

Депутат також відзначив, що, на його думку, Партія регіонів останнім часом проявляла недостатню політичну активність. "Дійсно, партія замовкла. Останні два роки вона практично не працювала", - констатував він.