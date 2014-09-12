Російські офіцери готують бойовиків-розвідників у таборі під Новоазовськом

13:54, 12 вересня 2014
Політика
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Офіцери російського Головного розвідувального управління готують розвідників у спеціальному таборі поблизу Новоазовська.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

"Поблизу населеного пункту Маркине в Донецькій області офіцери ГРУ ЗС РФ у спеціальному таборі здійснюють підготовку терористів-розвідників", - йдеться у повідомленні.

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