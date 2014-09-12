Джемілєв: татари бойкотуватимуть вибори в окупованому Криму

Про це заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. "З 180 тис. кримських татар, які мають право брати участь у виборах, наприклад, у референдумі взяли участь, за нашими оцінками, 700-800 осіб. Це десь 0,5% кримських татар", - сказав він, передає ZN.UA.

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На думку Мустафи Джемілєва, враховуючи нинішній жорсткий тиск, відсоток тих, хто піде на цей раз голосувати, буде трохи вищий, але говорити про участь народу тут не доводиться. "Народ, за великим рахунком, буде бойкотувати", - упевнений він.

За словами Мстафы Джемілєва, "всім пояснюють, що обов'язково потрібно прийти на вибори, а з тим, хто не прийде, потім буде серйозна розмова. Такий настрій нав'язується всім. Ми вважаємо, що участь у цих виборах легітимізує окупаційну владу, та й сама виборча система така, що про чесні вибори немає мови. Вони просто будуть підбирати потрібних собі людей, в тому числі серед кримських татар, тому краще всього не брати участь в цих виборах", - вважає лідер кримських татар.

При цьому він висловив побоювання, що кримським татарам може загрожувати фізичне знищення на території Криму. За його інформацією, загони так званої самооборони Криму зараз активно озброюються.

"Нам стало відомо, що вони складають списки людей, які в першу чергу повинні зникнути. Ми дивимося прізвища, це - лідери регіональних, місцевих меджлісів, активісти кримськотатарського національного руху", - сказав Мустафа Джемілєв.