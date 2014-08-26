На свята кримські татари прикрасили Бахчисарай прапорами України (фото)

07:39, 26 серпня 2014
Суспільство
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У ніч з 23 на 24 серпня в Бахчисараї кримськотатарські активісти вивісили 6 українських прапорів.

inforesist.org

Три прапори були встановлені при в'їзді в Бахчисарай з боку Сімферополя і три - на димохідній трубі міської котельні, повідомляє видання InfoResist.

Читайте такожДень Незалежності в окупованому Криму: Сімферополь охороняє міліція - BBCЯк зазначається, прапори провисіли до 12 годин дня.

inforesist.org

"Вони додали клопоту спецслужбам, які тривалий час ходили поруч і не могли зняти", - розповіли активісти.

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