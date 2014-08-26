На свята кримські татари прикрасили Бахчисарай прапорами України (фото)
07:39, 26 серпня 2014Суспільство
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У ніч з 23 на 24 серпня в Бахчисараї кримськотатарські активісти вивісили 6 українських прапорів.
Активісти розмістили прапори на в’їзді до міста / inforesist.org
Три прапори були встановлені при в'їзді в Бахчисарай з боку Сімферополя і три - на димохідній трубі міської котельні, повідомляє видання InfoResist.
Читайте такожДень Незалежності в окупованому Криму: Сімферополь охороняє міліція - BBCЯк зазначається, прапори провисіли до 12 годин дня.
Три українські прапори також повісили на димоходну трубу котельної / inforesist.org
"Вони додали клопоту спецслужбам, які тривалий час ходили поруч і не могли зняти", - розповіли активісти.
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