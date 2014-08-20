Окупаційна влада Криму хоче запровадити візи для іноземців (відео)

19:50, 20 серпня 2014
Політика
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Окупаційна влада Криму заявила про намір ввести візовий режим в'їзду до півострову.  

REUTERS

Про це повідомляє ТСН із посиланням на так зване "Міністерство у справах Криму".

Згідно з майбутнім нововведенням, спрощений візовий режим  буде стосуватися усіх іноземних громадян, як у питаннях співпраці, так і у туристичних цілях.

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