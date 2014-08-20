Окупаційна влада Криму хоче запровадити візи для іноземців (відео)

Про це повідомляє ТСН із посиланням на так зване "Міністерство у справах Криму".

Згідно з майбутнім нововведенням, спрощений візовий режим буде стосуватися усіх іноземних громадян, як у питаннях співпраці, так і у туристичних цілях.

Читайте такожНа кордоні з тимчасово окупованим Кримом з'явиться новий пункт пропускуВізи планують оформлювати безпосередньо в пункті пропуску через "державний кордон". Як повідомляється, термін дії туристичної візи буде складати 30 днів.