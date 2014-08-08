Джемілєв: закон про статус кримських татар міг допомогти боротися з окупацією Криму

Про це заявив один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. "Якби цей закон своєчасно прийняли, було б чітко визначено, хто є корінним народом. Можливо, вдалось би уникнути багатьох конфліктів", - сказав народний депутат в ході засідання круглого столу в Києві, передає радіо "Свобода".

Читайте такожДжемілєв подав на Росію позов до ЄСПЛ

За словами Мустафи Джемілєва, у декларації ООН з прав корінних народів є стаття, що визначає: без згоди корінного народу, на його території не можуть вестись будь-які війни або розміщуватись військові бази. За словами Мустафи Джемілєва, скоріш за все Росію не зупинив би цей юридичний документ, адже навіть підписаний нею Будапештський меморандум не став на заваді окупації. Проте, додав Мустафа Джемілєв, це допомогло б в даний час захищати права представників кримськотатарського народу, які залишилися жити на півострові.